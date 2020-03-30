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أعلن المدير العام للصحة في فرنسا جيرار سالومون، اليوم (الاثنين)، أن البلاد قد تخطت عتبة ثلاثة آلاف وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد، إذ سجلت مستشفياتها 3,024 حالة وفاة بينها 418 في الساعات 24 الماضية.
وبحسب تعداد رسمي، تعد هذه الحصيلة اليومية الأكبر للوفيات على الأراضي الفرنسية منذ ظهور الوباء.
وبلغ عدد المصابين بالفيروس الذين أدخلوا إلى المستشفيات نحو 21 ألفًا (أي بزيادة 1,592 مصابًا منذ أمس)، علمًا بأن 5,056 مصابًا أدخلوا العناية المشددة بينهم 424 منذ أمس، وفقًا لـ"فرانس 24".
فيروس كورونا الجديد
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 09:48 PM
تسجيل 418 وفاة اليوم"كورونا" يتخطى بعدد قتلاه عتبة 3 آلاف في فرنسا
أعلن المدير العام للصحة في فرنسا جيرار سالومون، اليوم (الاثنين)، أن البلاد قد تخطت عتبة ثلاثة آلاف وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد، إذ سجلت مستشفياتها 3,024 حالة وفاة بينها 418 في الساعات 24 الماضية.
وبحسب تعداد رسمي، تعد هذه الحصيلة اليومية الأكبر للوفيات على الأراضي الفرنسية منذ ظهور الوباء.
وبلغ عدد المصابين بالفيروس الذين أدخلوا إلى المستشفيات نحو 21 ألفًا (أي بزيادة 1,592 مصابًا منذ أمس)، علمًا بأن 5,056 مصابًا أدخلوا العناية المشددة بينهم 424 منذ أمس، وفقًا لـ"فرانس 24".
، "كورونا" يتخطى بعدد قتلاه عتبة 3 آلاف في فرنسا ،
المصدر : الخليج 365
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