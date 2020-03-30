محمد بن مسعود - الدمام - تباشر الجهات الأمنية في محافظة العقيق بمنطقة الباحة، مساء اليوم، حادثة العثور على مواطن متوفى داخل مركبته. وقال الناطق الإعلامي لشرطة الباحة، العميد سعد صالح طراد، لـ"الخليج 365": "الحالة عرضية حسب إجراءات الاستدلالات الأولية". "الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها. الجهات الأمنية 30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 09:31 PM Advertisements العثور على مواطن متوفى داخل سيارته بالعقيق.. والجهات الأمنية تباشر العثور على مواطن متوفى داخل سيارته بالعقيق.. والجهات الأمنية تباشر تباشر الجهات الأمنية في محافظة العقيق بمنطقة الباحة، مساء اليوم، حادثة العثور على مواطن متوفى داخل مركبته. وقال الناطق الإعلامي لشرطة الباحة، العميد سعد صالح طراد، لـ"الخليج 365": "الحالة عرضية حسب إجراءات الاستدلالات الأولية". "الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها. الكلمات المفتاحية ، العثور على مواطن متوفى داخل سيارته بالعقيق.. والجهات الأمنية تباشر ،

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