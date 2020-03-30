، إشادات واسعة بمكالمة فيديو أمير نجران مع مصابي كورونا.. ومغردون: رسالة للعالم هؤلاء هم قادتنا ،

محمد بن مسعود - الدمام - مبادرة رائعة أظهرت مدى اهتمام القيادة بصحة المواطن والمقيم بجميع مناطق المملكة

اطّلع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في اتصال مرئي؛ على صحة المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، الذين يخضعون للعلاج في غرف العزل الصحي بمستشفيات المنطقة.

وأشاد عدد كبير من رواد وسائل التواصل بالفيديو، وما يحمله من رسالة إنسانية سامية أظهرت مدى الاهتمام بصحة المواطن والمقيم في كافة مناطق المملكة وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وأكد المغردون أن هذا الفيديو الذي أظهر المتابعة المباشرة من رأس الهرم بالمنطقة لصحة جميع المصابين بفيروس كورونا هو دليل على مدى اهتمام وحرص ولاة الأمر بصحة الجميع، والتأكد من تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم في وقت يشهد العالم أزمة قاسية أظهرت تخلي بعض الدول المتقدمة عن مواطنيها.

وقال الأمير جلوي بن عبدالعزيز في حديثه، لكل واحد منهم منفردًا: إن التوجيهات السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تُشدِّد على تسخير كل الطاقات البشرية والآلية من أجل علاج المصابين، وتأمين صحة وسلامة المجتمع، وأن من الواجب الاطمئنان على صحتهم، وتفقّد أوضاعهم وأحوالهم.

وأوصى الأمير جلوي بن عبدالعزيز، المرضى بالالتزام بتعليمات الفريق الطبي، وقبلها التوكل على الله، وتقوية النفس، معرباً عن أمنياته بزيارتهم قريباً في منازلهم إن شاء الله، سائلاً المولى أن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل، ويرفع عن البلاد والعباد هذا الوباء. نجران أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز اتصال مرئي العزل الصحي فيروس كورونا الجديد