، أمضت ١٤ يومًا ونتائجها سلبية من كورونا.. "الصحة": أكثر من ٢٥٠٠ حالة غادرت دور الضيافة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت "الصحة" أن عدد النزلاء الذين غادروا دور الضيافة الصحية بعدما أمضوا فيها ١٤ يومًا، وكانت نتائجهم سلبية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد ١٩)، بلغ أكثر من 2500 حالة من جميع مناطق السعودية.

وبيَّنت الصحة أن جميع الحالات التي غادرت ممن استكملوا الإجراءات الطبية والفحوصات المطلوبة وسط متابعة من كوادر طبية متكاملة من أطباء وأخصائيين وممرضين.

كما أمَّنت "الصحة" الخدمات كافة للنزلاء؛ إذ يتم توفير احتياجاتهم من خارج الفندق في أي وقت. كما تتواصل "الصحة" مع النزلاء من الجانب الاجتماعي والنفسي، ويتم توعيتهم عبر الشاشات الداخلية في دور الضيافة، ومن خلال التواصل معهم عبر رقم مخصص للتوعية والاستشارات الطبية والنفسية.

وأوضحت الوزارة أنه تم نقل النزلاء ممن كانت منازلهم خارج المدينة التي قضوا فيها مدة الحجر الصحي عن طريق الطائرات، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني.

من جهتهم، عبَّر النزلاء عن سعادتهم وشكرهم للوزارة نظير ما قدمته لهم من رعاية صحية وخدمات متميزة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة استمرارًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد ١٩)، ومنع انتشاره، هيأت عددًا من دور الضيافة الصحية؛ ليقضي فيها الضيوف ممن يُشتبه بإصابتهم بكورونا؛ إذ يتم إجراء الفحوصات المخبرية المتقدمة لهم، ورعايتهم طبيًّا على مدى ١٤ يومًا حفاظًا على صحتهم، ومنعًا من انتقال العدوى للمخالطين لهم.

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فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة