، بعد انقضاء فترة الحجر.. أفراد برنامج المواهب يغادرون الحجر الصحي بصحة جيدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقب عودتهم من مملكة إسبانيا

غادر أفراد برنامج المواهب بوزارة الرياضة الحجر الصحي الذي امتد لـ14 يومًا في أحد فنادق مكة المكرمة، وذلك بعد إجراء الفحوصات اللازمة كافة وقت وصولهم من مملكة إسبانيا، وعند مغادرتهم، وتأكد خلوهم من أي أعراض تخص فيروس كورونا الجديد -ولله الحمد-.

وقدّمت اللجنة المعنية بمكافحة فيروس كورونا الجديد وسائل النقل لأفراد البرنامج البالغ عددهم 34، ما بين مدربين ولاعبين وإداريين؛ وذلك لإيصالهم لأسرهم في مدن الرياض وجدة ومكة والمدينة والدمام والأحساء والقصيم وحفر الباطن وجازان والخرج.

من جهته، أوضح هشام طاشكندي، مدير برنامج الابتعاث بوزارة الرياضة، أن "أفراد البرنامج يتمتعون بصحة جيدة بعد إجراء الفحوص، والتزامهم بفترة الحجر الصحي فور وصولهم من إسبانيا. وقد وصل الجميع لمنازلهم في عدد من مدن السعودية بمتابعة من وزير الرياضة واللجنة المعنية بمكافحة فيروس كورونا الجديد".

وشكر "طاشكندي" اللجنة برئاسة وزير الصحة لتوفير آليات النقل لأفراد البرنامج، والعناية الكاملة طيلة فترة الحجر الصحي. كما قدم شكره لجميع أفراد البرنامج على التزامهم بالتعليمات خلال الفترة الماضية، متمنيًا التوفيق للجميع، وأن تنتهي هذه الأزمة على خير بتكاتف المجتمع، واتباع تعليمات وزارة الصحة، وباقي الجهات المعنية.فيروس كورونا الجديد الحجر الصحي