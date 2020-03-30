السعودية اليوم / زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 5.3 درجات



إسلام آباد 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر اليوم الأجزاء الشمالية من باكستان دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 221 كم في سلسلة جبال هندوكوش الواقعة في أقصى شمال باكستان.

وشعر بهزة الزلزال سكان الأجزاء الشمالية من باكستان بما في ذلك مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه.

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21:55ت م

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