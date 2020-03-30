السعودية اليوم / الإفراج عن 62 سجيناً ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا في اليمن



مأرب 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

أفرجت النيابة العامة بمحافظة مأرب اليمنية عن 62 سجيناً على ذمة قضايا غير جسيمة حتى اليوم في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة وباء فيروس

وأوضح تقرير رفعته نيابة محافظة مأرب الابتدائية إلى نيابة الاستئناف بالمحافظة نشرته وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن عملية الإفراج عن السجناء مازالت مستمرة لكل من يحضر ضمانة حضورية أكيدة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس القضاء الأعلى وتعميم النائب العام وتوجيهات رئيس النيابة بالمحافظة، المتضمن حزمة من التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

// انتهى //

21:54ت م

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مأرب 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسأفرجت النيابة العامة بمحافظة مأرب اليمنية عن 62 سجيناً على ذمة قضايا غير جسيمة حتى اليوم في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة وباء فيروس كورونا وأوضح تقرير رفعته نيابة محافظة مأرب الابتدائية إلى نيابة الاستئناف بالمحافظة نشرته وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن عملية الإفراج عن السجناء مازالت مستمرة لكل من يحضر ضمانة حضورية أكيدة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس القضاء الأعلى وتعميم النائب العام وتوجيهات رئيس النيابة بالمحافظة، المتضمن حزمة من التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.// انتهى //21:54ت م0193

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