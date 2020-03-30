السعودية اليوم / مواطنو طريف ومقيموها يلتزمون بأمر منع التجول.. و"واس" توثق الجهود الأمنية



طريف 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

تواصل وكالة الأنباء

ووثقت عدسة "واس" اليوم خلو الطرقات والشوارع من السيارات والمارة، خلال ساعات منع التجول في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، مما يعكس تجاوب المواطنين والمقيمين بالمحافظة مع أمر المنع, وسط تواجد مكثف من الجهات الأمنية في الطرقات والشوارع والميادين ومداخل الأحياء .

// انتهى //

21:53ت م

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طريف 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واستواصل وكالة الأنباء السعودية "واس" ميدانياً متابعة الجهود التي تقوم بها الجهات الأمنية، ومدى التزام الأهالي والمقيمين بأمر منع التجول، الذي يأتي في إطار الإجراءات والاحترازات الرامية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ووثقت عدسة "واس" اليوم خلو الطرقات والشوارع من السيارات والمارة، خلال ساعات منع التجول في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، مما يعكس تجاوب المواطنين والمقيمين بالمحافظة مع أمر المنع, وسط تواجد مكثف من الجهات الأمنية في الطرقات والشوارع والميادين ومداخل الأحياء .// انتهى //21:53ت م0192

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