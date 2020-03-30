السعودية اليوم / الصحة المصرية: تسجيل 47 حالة إيجابية جديدة لفيروس "كورونا" ووفاة حالة واحدة



القاهرة 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 47 حالة إيجابية جديدة لفيروس "

وكشف المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان له عن خروج 18 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان و16 مصريًا ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح مجاهد أن ال 47 حالة الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وأن حالة الوفاة لمصرية تبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة القاهرة، مبينًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس "كورونا" حتى اليوم الاثنين هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة شُفيت وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.

// انتهى //

21:53ت م

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القاهرة 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 47 حالة إيجابية جديدة لفيروس " كورونا " المستجد، ووفاة حالة واحدة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس "كورونا" المستجد إلى 196 حالة.وكشف المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان له عن خروج 18 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان و16 مصريًا ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.وأوضح مجاهد أن ال 47 حالة الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وأن حالة الوفاة لمصرية تبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة القاهرة، مبينًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس "كورونا" حتى اليوم الاثنين هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة شُفيت وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.// انتهى //21:53ت م0191

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