السعودية اليوم / عمليات التطهير والتعقيم بمحافظات ومدن منطقة جازان تتواصل وسط التزام صارم بأمر منع التجول



جيزان 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

جندت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها جميع فِرَقها لأعمال التعقيم والتطهير للطرق والشوارع والأحياء والمرافق العامة لضمان الصحة العامة وسط التزام صارم من المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للمحافظة على سلامتهم، وللحد من انتشار فيروس

واتخذت الأمانة وبلديات محافظات صبيا وأبو عريش والدرب وبيش وضمد وأحد المسارحة وصامطة والطوال الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة من خلال تطهير وتعقيم الألعاب والمتنزهات والأسواق والشوارع وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة.

وأوضح أمين المنطقة نايف بن مناحي بن سعيدان أن أعمال التنظيف والتعقيم تجري على مدار الساعة ، علاوة على الحملات التفتيشية والجولات الرقابية على المحلات التجارية والأسواق المركزية والمنشآت الغذائية والمطاعم وغيرها من الأنشطة الصحية لتوعية العاملين ولاتخاذ جميع إجراءات السلامة الصحية وأعمال النظافة ومحاسبة المخالفين.

// انتهى //

19:56ت م

0183



جيزان 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسجندت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها جميع فِرَقها لأعمال التعقيم والتطهير للطرق والشوارع والأحياء والمرافق العامة لضمان الصحة العامة وسط التزام صارم من المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للمحافظة على سلامتهم، وللحد من انتشار فيروس كورونا ، في ظل وجود أمني منظم وعلى درجة عالية من التنسيق أثناء وقت منع التجول يومياً.واتخذت الأمانة وبلديات محافظات صبيا وأبو عريش والدرب وبيش وضمد وأحد المسارحة وصامطة والطوال الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة من خلال تطهير وتعقيم الألعاب والمتنزهات والأسواق والشوارع وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة.وأوضح أمين المنطقة نايف بن مناحي بن سعيدان أن أعمال التنظيف والتعقيم تجري على مدار الساعة ، علاوة على الحملات التفتيشية والجولات الرقابية على المحلات التجارية والأسواق المركزية والمنشآت الغذائية والمطاعم وغيرها من الأنشطة الصحية لتوعية العاملين ولاتخاذ جميع إجراءات السلامة الصحية وأعمال النظافة ومحاسبة المخالفين.// انتهى //19:56ت م0183

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / عمليات التطهير والتعقيم بمحافظات ومدن منطقة جازان تتواصل وسط التزام صارم بأمر منع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.