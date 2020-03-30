شكرا لقرائتكم خبر عن «التخصصات الصحية» تطلق خدمتين للدعم النفسي للممارسين الصحيين والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ضمن مبادرة "امتنان" خدمتي "داعم" و"الندوات الإلكترونية المباشرة"، والتي من خلالهما يستطيع الممارس الصحي الحصول على الدعم النفسي في ظل ظروف عملهم الحالية، وفي الوقت ذاته يمكنهم الاستفادة من الندوات الإلكترونية المباشرة وهي سلسلة إلكترونية أسبوعية حول جائحة كورونا المستجد COVID-19 يلقيها نخبة من المتحدثين والمختصين ومعتمدة كساعات تعليم طبي مستمر.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن إطلاق الهيئة لهاتين الخدمتين هو امتداد لخدمات أخرى أطلقت الأسبوع الماضي ضمن مبادرة "امتنان"، حيث مددت التسجيل المهني للممارسين الصحيين، واكتفت بساعات التعليم الطبي، لتستمر المبادرة هذا الأسبوع عبر خدمتي "داعم" ورابطها الإلكتروني https://bit.ly/2QSOLLe و"الندوات الإلكترونية المباشرة" ورابطها https://bit.ly/3bFyhxF .

وأشار إلى أن الظروف الحالية لعمل الممارسين الصحيين تحتم أهمية حصولهم على الدعم النفسي والتي ستقدمها الهيئة من خلال خدمة "داعم" التي كانت في السابق متاحة لمتدربي شهادة الاختصاص السعودية وإثر نجاحها أتيحت لجميع الممارسين الصحيين تقديراً لجهودهم وما يبذلونه في حماية المجتمع، مشيراً إلى أن الندوات الإلكترونية لها أهمية كبيرة في إطلاع الممارسين الصحيين على المستجدات الصحية والاستفادة من التقنيات الحديثة في ذلك.

ولفت إلى أن مبادرة "امتنان" تأتي تقديرا من الهيئة للجهود العظيمة التي يقوم بها الممارس الصحي في التصدي لجائحة فايروس كورونا COVID-19 وسعيًا في التيسير على الممارسين الصحيين، معبراً عن شكره وتقديره باسم الهيئة لكل أبطال الصحة الذين يقضون يومهم في الميدان، داعياً الله عزوجل أن يسدد خطاهم ويحفظ بلادنا الغالية وأن يديم على وطننا أمنه واستقراره ورخاءه.