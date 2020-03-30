، ماذا ستقدم البنوك لعملائها لمواجهة كورونا ؟!.. العقيلي يسأل ومحافظ النقد يجيب ،

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محمد بن مسعود - الدمام - كشف محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي تفاصيل حزمة الإجراءات الاحترازية الجديدة التي أقرتها مؤسسة النقد في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس "كورونا" (COVID-19) على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الخليفي أن القرار تضمن تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر لمن فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص، إضافة لإعفاء جميع العملاء من رسوم إجراء العمليات عبر القنوات الإلكترونية، ومن رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى.
جاء ذلك في اتصال هاتفي مع برنامج "كلنا مسؤول" الذي يقدمه الزميل خالد العقيلي وتعرضه قناة السعودية يومياً عند الخامسة عصراً ويعاد عند الثامنة مساء على قناة SBC.
فيروس كورونا الجديد
ماذا ستقدم البنوك لعملائها لمواجهة كورونا ؟!.. العقيلي يسأل ومحافظ النقد يجيبعبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-03-30
كشف محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي تفاصيل حزمة الإجراءات الاحترازية الجديدة التي أقرتها مؤسسة النقد في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس "كورونا" (COVID-19) على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الخليفي أن القرار تضمن تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر لمن فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص، إضافة لإعفاء جميع العملاء من رسوم إجراء العمليات عبر القنوات الإلكترونية، ومن رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى.
جاء ذلك في اتصال هاتفي مع برنامج "كلنا مسؤول" الذي يقدمه الزميل خالد العقيلي وتعرضه قناة السعودية يومياً عند الخامسة عصراً ويعاد عند الثامنة مساء على قناة SBC.
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
08:42 PM
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
08:44 PM
كشف محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي تفاصيل حزمة الإجراءات الاحترازية الجديدة التي أقرتها مؤسسة النقد في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس "كورونا" (COVID-19) على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الخليفي أن القرار تضمن تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر لمن فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص، إضافة لإعفاء جميع العملاء من رسوم إجراء العمليات عبر القنوات الإلكترونية، ومن رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى.
جاء ذلك في اتصال هاتفي مع برنامج "كلنا مسؤول" الذي يقدمه الزميل خالد العقيلي وتعرضه قناة السعودية يومياً عند الخامسة عصراً ويعاد عند الثامنة مساء على قناة SBC.
، ماذا ستقدم البنوك لعملائها لمواجهة كورونا ؟!.. العقيلي يسأل ومحافظ النقد يجيب ،
المصدر : الخليج 365
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