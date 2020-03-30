، بالأرقام.. نسب الاكتفاء الذاتي بـ "خيرات الوطن" من الأغذية ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أظهرت إحصائية بالأرقام نشرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، نسب الاكتفاء الذاتي للمملكة من بعض المنتجات الغذائية والزراعية، وصلت في بعضها لـ 116%.
وأظهرت الإحصائية اقتراب وصول حلم الاكتفاء الذاتي من منتجات الأسماك في المملكة، حيث بلغت نسبته 55% في العام 2019م بما مقداره 155 ألف طن، مقارنة بـ 90 ألف طن في العام 2016م.
كما سجل إنتاج الدجاج اللاحم في المملكة، قفزة بنسبة 40% في العام 2019م حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي منه ما مقدارها 60% بواقع 900 ألف طن، مقارنة بالعام 2016م الذي سُجل في الإنتاج بـ 612 ألف طن.
كما حققت المملكة الاكتفاء الذاتي من الحليب ومشتقاته بنسبة 109٪، كذلك نسبة 116٪ من بيض المائدة.
وزارة البيئة والمياه والزراعة
بالأرقام.. نسب الاكتفاء الذاتي بـ "خيرات الوطن" من الأغذيةفهد الغبيوي الخليج 365 2020-03-30
أظهرت إحصائية بالأرقام نشرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، نسب الاكتفاء الذاتي للمملكة من بعض المنتجات الغذائية والزراعية، وصلت في بعضها لـ 116%.
وأظهرت الإحصائية اقتراب وصول حلم الاكتفاء الذاتي من منتجات الأسماك في المملكة، حيث بلغت نسبته 55% في العام 2019م بما مقداره 155 ألف طن، مقارنة بـ 90 ألف طن في العام 2016م.
كما سجل إنتاج الدجاج اللاحم في المملكة، قفزة بنسبة 40% في العام 2019م حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي منه ما مقدارها 60% بواقع 900 ألف طن، مقارنة بالعام 2016م الذي سُجل في الإنتاج بـ 612 ألف طن.
كما حققت المملكة الاكتفاء الذاتي من الحليب ومشتقاته بنسبة 109٪، كذلك نسبة 116٪ من بيض المائدة.
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
08:26 PM
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
08:44 PM
وصلت لبعض المنتجات نسبة 116% وفق إحصائية "الزراعة"
أظهرت إحصائية بالأرقام نشرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، نسب الاكتفاء الذاتي للمملكة من بعض المنتجات الغذائية والزراعية، وصلت في بعضها لـ 116%.
وأظهرت الإحصائية اقتراب وصول حلم الاكتفاء الذاتي من منتجات الأسماك في المملكة، حيث بلغت نسبته 55% في العام 2019م بما مقداره 155 ألف طن، مقارنة بـ 90 ألف طن في العام 2016م.
كما سجل إنتاج الدجاج اللاحم في المملكة، قفزة بنسبة 40% في العام 2019م حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي منه ما مقدارها 60% بواقع 900 ألف طن، مقارنة بالعام 2016م الذي سُجل في الإنتاج بـ 612 ألف طن.
كما حققت المملكة الاكتفاء الذاتي من الحليب ومشتقاته بنسبة 109٪، كذلك نسبة 116٪ من بيض المائدة.
، بالأرقام.. نسب الاكتفاء الذاتي بـ "خيرات الوطن" من الأغذية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالأرقام.. نسب الاكتفاء الذاتي بـ "خيرات الوطن" من الأغذية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.