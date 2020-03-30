، متحدث الصحة لـ "الخليج 365": هذه حياتنا وأرواحنا ويجب الحفاظ عليها بلا مغامرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - معبّرًا عن أسفه الشديد لاستغلال فترة النهار بالخروج من المنزل لغير الضرورة

شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، على ضرورة حماية أنفسنا وعدم المغامرة في ظل ظروف انتشار جائحة فيروس “كورونا” قائلاً “ هذه حياتنا وأرواحنا وأرواح من نحب ويجب أن نحافظ عليها ونهتم وألا نكون مغامرين في مثل هذه الظروف، لأن المغامرة عواقبها وخيمة.

جاء ذلك في رسالته لمن يستغلون وقت النهار للخروج من منازلهم لغير ضرورة ، في رده عن سؤال "الخليج 365" في المؤتمر الصحافي اليومي عن مستجدات فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) حيث قال: “ الخروج في النهار لغير الضرورة أمر مؤسف جدًا؛ النهار ليس وقتًا للزيارات والتجمعات، والتسوق يمكننا الاستفادة من التطبيقات؛ وعلى الجميع الالتزام بأخذ الأخبار والتوجيهات والتعليمات من المصادر الرسمية فقط.

وأضاف: “الخروج في النهار لغير الضرورة أو للتجمع أو القيام ببعض التجمعات سواء في المنازل أو خارجها أمر مؤسف جدًا، منوهًا بجهود الدولة في التعامل مع هذه الجائحة قائلاً؛ “ كل الخطوات التي تم اتخاذها وقائيًا خطوات رائدة وقوية جدًا تجعل المملكة العربية السعودية في مصاف الدول الأبرز والأميز في اتخاذ الخطوات الداعمة للصحة العامة وللوقاية وحازت إشادات كبرى.

ومضى متحدث الصحة مجيبًا عن سؤال "الخليج 365" بقوله: الآن أمامنا فرصة كبيرة أن نلتزم ونكون بهذا الالتزام في حالة أمان بإذن الله لكن النهار ليس فترة للتجمعات لا في المنزل ولا في غيره ، الأصل أن البقاء في المنازل والبعد عن التجمعات في النهار وفي الليل، ويتأكد ذلك ليلاً مع قرار منع التجول، ولكن في النهار نحرص على ألا يكون الخروج إلا للضرورة القصوى جدًا، داعيًا إلى الاستفادة من التطبيقات والمنصات الإلكترونية حتى لا نخرج للتسوق نهارًا.

ونصح في حالة الاضطرار إلى الخروج نهارًا للتسوق بالحرص على الابتعاد عن أماكن الازدحام “ إذا وصلنا لمنطقة تسوق من سوبرماركت أو محال التموينات الغذائية ووجدت أمامي ازدحامًا فلا أدخل، إما أنتظر أو أعود في وقت آخر أو أذهب لمكان أقل ازدحامًا “.

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