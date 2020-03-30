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لقي شخص مصرعه في حادث تصادم وقع قبل مغرب اليوم بين مركبتين على طريق "الليث- غميقة"، وبالتحديد بالقرب من مدخل الليث.
وتم نقل المتوفي إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الليث العام، فيما لم ينجم عن الحادث أي إصابة للطرف الثاني، وهم شباب يستقلون المركبة الأخرى.
باشر الحادث مرور الليث، وفتح تحقيقًا لمعرفة ملابساته.
وفاة شخص في حادث تصادم مركبتين بالليثعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-03-30
لقي شخص مصرعه في حادث تصادم وقع قبل مغرب اليوم بين مركبتين على طريق "الليث- غميقة"، وبالتحديد بالقرب من مدخل الليث.
وتم نقل المتوفي إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الليث العام، فيما لم ينجم عن الحادث أي إصابة للطرف الثاني، وهم شباب يستقلون المركبة الأخرى.
باشر الحادث مرور الليث، وفتح تحقيقًا لمعرفة ملابساته.
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
07:57 PM
وقع قبل مغرب اليوم على طريق "الليث- غميقة"
لقي شخص مصرعه في حادث تصادم وقع قبل مغرب اليوم بين مركبتين على طريق "الليث- غميقة"، وبالتحديد بالقرب من مدخل الليث.
وتم نقل المتوفي إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الليث العام، فيما لم ينجم عن الحادث أي إصابة للطرف الثاني، وهم شباب يستقلون المركبة الأخرى.
باشر الحادث مرور الليث، وفتح تحقيقًا لمعرفة ملابساته.
، وفاة شخص في حادث تصادم مركبتين بالليث ،
المصدر : الخليج 365
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