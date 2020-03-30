، مستشفى عائم بـ1000 سرير لإنقاذ نيويورك من أزمة كورونا ،

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وصل إلى ميناء نيويورك مستشفى متحرك على سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، يحتوي على 1000 سرير؛ وذلك للمساعدة في تخفيف أزمة فيروس كورونا التي تجتاح مستشفيات المدينة.
ووفقًا لـ"سكاي نيوز"، فإنه سيتم استخدام السفينة التي تم إرسالها إلى مدينة نيويورك بعد 11 سبتمبر لعلاج المرضى غير المصابين بالفيروس، على أن تتفرغ مستشفيات المدينة لعلاج الأشخاص الذين يعانون من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.
ويتوقع أن يستقبل حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو السفينة عندما تصل إلى الميناء والأرصفة في محطة السفن السياحية في مانهاتن.
وإضافة إلى 1000 سرير، تحتوي (كومفورت) على 12 غرفة عمليات، يمكن تشغيلها خلال 24 ساعة.
ويأتي وصول السفينة في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات في ولاية نيويورك من جراء تفشي الفيروس أمس الأحد إلى أكثر من 1000 بعد أقل من شهر من أول إصابة معروفة في الولاية. وقد حدثت معظم تلك الوفيات في الأيام القليلة الماضية فقط.
وأفادت مدينة نيويورك (مركز تفشي المرض في الولايات المتحدة) أمس الأحد بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 776.
فيروس كورونا الجديد
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 08:29 PM
حصيلة الوفيات بالمدينة ارتفعت إلى 776مستشفى عائم بـ1000 سرير لإنقاذ نيويورك من أزمة كورونا
وصل إلى ميناء نيويورك مستشفى متحرك على سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، يحتوي على 1000 سرير؛ وذلك للمساعدة في تخفيف أزمة فيروس كورونا التي تجتاح مستشفيات المدينة.
ووفقًا لـ"سكاي نيوز"، فإنه سيتم استخدام السفينة التي تم إرسالها إلى مدينة نيويورك بعد 11 سبتمبر لعلاج المرضى غير المصابين بالفيروس، على أن تتفرغ مستشفيات المدينة لعلاج الأشخاص الذين يعانون من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.
ويتوقع أن يستقبل حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو السفينة عندما تصل إلى الميناء والأرصفة في محطة السفن السياحية في مانهاتن.
وإضافة إلى 1000 سرير، تحتوي (كومفورت) على 12 غرفة عمليات، يمكن تشغيلها خلال 24 ساعة.
ويأتي وصول السفينة في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات في ولاية نيويورك من جراء تفشي الفيروس أمس الأحد إلى أكثر من 1000 بعد أقل من شهر من أول إصابة معروفة في الولاية. وقد حدثت معظم تلك الوفيات في الأيام القليلة الماضية فقط.
وأفادت مدينة نيويورك (مركز تفشي المرض في الولايات المتحدة) أمس الأحد بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 776.
، مستشفى عائم بـ1000 سرير لإنقاذ نيويورك من أزمة كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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