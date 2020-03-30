شكرا لمتابعة خبر عن الصحة العالمية: يجب أن تحذو دول العالم حذو خادم الحرمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وجه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز " حفظه الله "، بعد أمره بتقديم علاج وجه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز " حفظه الله "، بعد أمره بتقديم علاج كورونا مجانًا. وقال تيدروس: " هذا ما تعنيه "الصحة للجميع" شكرا جزيلا للملك سلمان لقيادتك والتزامك بضمان حصول الجميع على الخدمات الصحية اللازمة لمحاربة فيروس كورونا، يجب أن تحذو دول أخرى حذوكم". وأعلن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا .

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