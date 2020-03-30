شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: اليوم الاثنين أول أيام الحميم الثاني ومدته 13 يوما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم الاثنين أول أيام الحميم الثاني ومدته 13 يوماً. كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم الاثنين أول أيام الحميم الثاني ومدته 13 يوماً. وقال الزعاق خلال مقطع فيديو عبر حسابه على " تويتر " : اليوم الاثنين أول أيام الحميم الثاني ومدته 13 يوماً هو امتداد لفترة التقلبات الجوية. وأضاف : والأجوء لن تستقر على الثبات إلا منتصف شهر رمضان.

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