شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات توضح موقف العمالة المنزلية من تمديد الإقامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الإدارة العامة للجوازات، اليوم الاثنين، أن قرار تمديد الإقامة آليًا لا يشمل العاملة المنزلية.

وجاء ذلك ردًا على سؤال تضمن : "ا لسلام عليكم, سائقي تنتهي إقامته في 8 شعبان , هل يشمله قرار التمديد لنهاية شهر يونيو وشكرا".

وردت الجوازات قائلة : الإعفاءات التي صدرت لا تشمل العمالة المنزلية، علماً أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية. سعدنا بتواصلك".