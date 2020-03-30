شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات توضح موقف العمالة المنزلية من تمديد الإقامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت الإدارة العامة للجوازات، اليوم الاثنين، أن قرار تمديد الإقامة آليًا لا يشمل العاملة المنزلية.
وجاء ذلك ردًا على سؤال تضمن : "ا لسلام عليكم, سائقي تنتهي إقامته في 8 شعبان , هل يشمله قرار التمديد لنهاية شهر يونيو وشكرا".
وردت الجوازات قائلة : الإعفاءات التي صدرت لا تشمل العمالة المنزلية، علماً أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية. سعدنا بتواصلك".
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