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النمر يحذر من تصرف خاطئ بشأن مخاوف الأدوية الملوثة بكورونا

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف الدكتور خالد النمر، أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن تصرف خاطئ بشأن المخاوف من تلوث أدوية المستشفيات بفيروس .

وقال النمر: إن يمنع خوف المرضى من فيروس كورونا، من أخذ أدويتهم من المستشفيات؛ خوفًا من أن تكون الأدوية ملوثة بالفيروس، فهذا تصرف خاطئ.

وأضاف أنه لم يثبت فعالية معقمات «الكلوركس» و«الديتول»، ضد (كوفيد 19)، مشيرًا إلى أنّها معقمات ذات فاعلية على بعض البكتريا وبعض الفيروسات.

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