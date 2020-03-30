شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط الحديدية تعلن استمرار تعليق رحلات الركاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية استمرار تعليق جميع رحلات الركاب. أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية استمرار تعليق جميع رحلات الركاب. وأوضحت خلال تغريدة عبر الحساب الرسمي على موقع «تويتر »: «‏كل ما زاد التزامنا.. قلَّت بإذن الله مدّة انعزالنا».

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