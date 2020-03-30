شكرا لمتابعة خبر عن اعتراض صاروخ باليستي حوثي فوق سماء نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي، من اعتراض صاروخًا باليستيًا فوق سماء منطقة نجران مساء اليوم الاثنين.

وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، قد وجّهت صاروخين باليستيين فوق سماء الرياض قبل يومين، لكن قوات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراضهما.

ونشرت "صدى" مقطع فيديو يوثق اعتراض قوات الدفاع الجوي الملكي، للصاروخين وكذلك بيان التحالف العربي.