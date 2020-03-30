شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ممرضة تروي تفاصيل إنقاذها حياة مواطن سقط على الأرض وابتلع لسانه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

روت الممرضة مجيدة العنزي تفاصيل حول إنقاذها حياة مواطن سقط على الأرض وابتلع لسانه، قائلة:" تعرض المواطن لوعكة صحية حادة وبعدها مباشرة سقط علي الأرض ".

وأضافت العنزي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " سيدتي ":" عندما رأيت الحالة أدركت أن المواطن يعاني من نوبة صرع شديدة "، لافتة:" ركزت على الممر الهوائي لدي المريض وفتحت مجري الهواء رأيت أنه بلع لسانه ".

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وحثت الممرضة على ضرورة اتباع بعض المهارات الإسعافية في نوبات الصرع ومن أبرزها إبعاد كل شئ حول المصاب كي لا يتأذي وفتح ملابسه إذا كانت ضيقة وتهيئة مجري الهواء لإعطاء فرصة للهواء عن طريق الممر ".

وكانت " صدى " نشرت تفاصيل حول إنقاذ ممرضة لحياة مواطن بلع لسانه بعد سقوطه في مركز تجاري بعرعر.

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