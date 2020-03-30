شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. النيابة العامة توضح آلية رصد وضبط المخالفات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشف متحدث النيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، آلية رصد وضبط المخالفات التي تحدث في المملكة.
وقال خلال برنامج «كلنا مسئول»،مركز الرصد النيابي في النيابة العامة يعمل على مدار ٢٤ ساعة، وما يتم رصدها يمر بـ٣ مراحل.
وأوضح «الدسيماني»، أن الرصد يعالج من ٣ فرق هي «التقني، والفني، والإجرائي»، لافتا إلى أن التقني هو من يقوم برصد أي نشاط محل تجريم.
وأضاف أنه بعد ذلك يتم إحالته إلى الفريق الفني، الذي يحدد تكييف القضية والوضع القانوني للفعل، وبعد ذلك يتحول للفريق الإجرائي وهو من يقرر إصدار أمر بالقبض أو الاكتفاء باستدعاء مصدر هذا النشاط، وتتم كل الإجراءات تحت إشراف وكيل النيابة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. النيابة العامة توضح آلية رصد وضبط المخالفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.