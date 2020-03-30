شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. النيابة العامة توضح آلية رصد وضبط المخالفات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف متحدث ‎النيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، آلية رصد وضبط المخالفات التي تحدث في المملكة.

وقال خلال برنامج «كلنا مسئول»،مركز الرصد النيابي في النيابة العامة يعمل على مدار ٢٤ ساعة، وما يتم رصدها يمر بـ٣ مراحل.

وأوضح «الدسيماني»، أن الرصد يعالج من ٣ فرق هي «التقني، والفني، والإجرائي»، لافتا إلى أن التقني هو من يقوم برصد أي نشاط محل تجريم.

وأضاف أنه بعد ذلك يتم إحالته إلى الفريق الفني، الذي يحدد تكييف القضية والوضع القانوني للفعل، وبعد ذلك يتحول للفريق الإجرائي وهو من يقرر إصدار أمر بالقبض أو الاكتفاء باستدعاء مصدر هذا النشاط، وتتم كل الإجراءات تحت إشراف وكيل النيابة.