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تطبيق غرامات على 63 منشأة خالفت قرارات الإغلاق خلال 72 ساعة بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت أمانة منطقة الرياض، عن تطبيق غرامات بحدها الأعلى لـ 63 منشأة خالفت قرارات الإغلاق الاحترازي خلال الـ72 ساعة الماضية.

وأوضحت أمانة الرياض أنه تم إحالة ملاكها إلى الجهات الحكومية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث يأتي ذلك في إطار الجهود الوقائية لمنع انتشار .

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