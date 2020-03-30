شكرا لقرائتكم خبر عن قوات فرنسية اقتحمت الحرم المكي وأعداد هائلة من القتلى والسلطات السعودية تتحرك وتركي الفيصل يتحدث عن عملية احتلال سافرة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل : أمريكا تفجر مفاجأة مزلزلة وتكشف (بالاسم) عن الدولة التي نشرت كورونا في العالم كله وتغريمها 20 تريليون دولار عــــاجل : كارثة مزلزلة تهز السعودية.. وإعلان رسمي بشأنها قبل قليل

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