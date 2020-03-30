شرطة الرياض: ضبطنا 6 مواطنين تباهوا بمخالفة منع التجول بالأفلاج

أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، اليوم الاثنين، أنه تم إلقاء القبض على 6 تباهوا بمخالفة أمر منع التجول في الأحمر بمحافظة الأفلاج.
وأوضح أن هذه الخطوة جاءت بعد مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يقوم بالتصوير مع مجموعة أشخاص، ويتباهون بمخالفتهم لأمر منع التجول.
وتم تصوير المقطع في الأحمر بمحافظة الأفلاج، وأسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هوياتهم وإلقاء القبض عليهم.
وتبين أنهم ستة مواطنين (جميعهم بالعقد الثالث من العمر)، وقد جرى إيقافهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
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