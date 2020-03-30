هيئة حقوق الإنسان تشيد بقرار قيادة المملكة الخاص بعلاج مصابي كورونا «مجانًا»

رفع رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إثر صدور أمره بتقديم الرعاية الصحية مجاناً لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المصابين بفيروس كورونا أو المشتبه في إصابتهم به، في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، وبدون اعتبار لمخالفاتهم بما يضمن الأمن الصحي للمملكة ومواطنيها ومقيميها.

وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان أن ذلك يعكس النهج الإنساني والأخلاقي في تعامل المملكة مع هذه الجائحة والحرص على ضمان حصول المرضى على العلاج اللازم وفق أعلى المعايير الطبية دون تمييز، بحسب «واس».

ووصف الدكتور العواد، أن الأمر الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين، يضرب أروع الأمثلة في حفظ حقوق الإنسان وكرامته حيث وضع نصب عينيه أن يتمتع الجميع سواء مواطن أو مقيم بالصحة والسلامة، مع إيلاء ذلك أهمية قصوى، في الوقت الذي راعى فيه الأمر بأن يشمل العلاج أيضاً مخالفي نظام الإقامة.

وأكد أن هذا يعكس بجلاء نهج المملكة القائم على احترام حقوق الإنسان وتعزيزها فعليًا وعلى أرض الواقع، وأن أثمن ما يوجد على أرضها هو الإنسان، ضامنة بذلك توفير الحياة الكريمة وعلى رأسها الحق في الصحة.