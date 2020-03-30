ميناء ضبا: تعقيم السفن والشاحنات والبضائع قبل وبعد الرحلات

يواصل ميناء ضبا تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا على سفن البضائع القادمة للميناء، إضافة إلى الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل مركز المراقبة الصحية في الميناء وفق الخطة المتكاملة التي أعدتها الهيئة العامة للموانئ بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأوضح مدير عام ميناء ضبا الكابتن أيمن بن أحمد الجهني أن الإجراءات المتخذة للوقاية من انتشار فيروس كورونا تشمل تعقيم السفن قبل وبعد كل رحلة، وتعقيم الشاحنات والبضائع تحت إشراف وزارة الصحة والتعقيم المستمر لجميع مرافق الميناء.

وأضاف أن الإجراءات شملت إلزام الوكلاء الملاحين بإبلاغ مركز المراقبة الصحية في الميناء عن وصول البواخر إلكترونيًا، ويشمل البلاغ الحالة الصحية لطاقم الباخرة وبيانات الطاقم وجنسياتهم، والاستعلام عن تاريخ سفرهم في الـ 14 يومًا التي سبقت وصولهم وقائمة الموانئ التي عبرت الباخرة خلالها قبل قدومها إلى السعودية.

كما أكد على التنسيق مع وزارة الصحة في حالة وجود مؤشرات على مخاطر صحية على تلك السفينة، مشيرًا إلى أن الإجراءات تضمنت كذلك إقامة ورش توعوية عدة وبرامج تدريبة لمنسوبي الميناء حول سبل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد الجهني أن الميناء يواصل تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وفق التعليمات والتعاميم الصادرة في هذا الشأن من خلال خطة متكاملة وتقديم جميع المعدات والوسائل الحديثة التي تعمل على مدار الساعة وفق أعلى معايير الصحة والسلامة، تماشيًا مع الجهود الوطنية الوقائية للحد من انتشاره ومنع دخوله إلى المملكة.