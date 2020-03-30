المرور: غرامة الـ«100 ريال» معلقة.. والرخص عبر «واصل»

أوضح المرور السعودي، أن غرامة الـ«100 ريال»، التي يتم توقيعها على الممتنعين عن طباعة رخصة قيادة المركبة بعد تجديدها، غير موجودة حاليًا، جاء ذلك ردًا من «المرور»، عبر «تويتر»، على تساؤل تلقاه من أحد قائدي المركبات.

وقال السائل: «تم تجديد رخصة القيادة، وظهر لي إشعار مفاده أنه مطلوب مني (طباعة الرخصة) خلال سبعة أيام من تاريخ التجديد، وإلا فسأتعرض لغرامة قدرها ١٠٠ ريال، كيف الطريقة والعمل مقفل الآن؟».

ورد المرور السعودي، بأنه «لا يُوجد غرامة حاليًا، بإمكان قائد المركبة طلب إيصال كرت رخصة السير أو القيادة، عن طريق (بوابة أبشر) وسيتم إيصالها له حال كان لديك عنوان وطني عبر خدمة (واصل)».

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