رئيس أمن الدولة يتفقد مركز دعم القطاعات الأمنية والصحية بـ«هيئة البيانات»

تفقد رئيس جهاز أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز الهويريني، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، مركز عمليات دعم القطاعات الأمنية والصحية بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

واطلع المسؤولون، على آلية عمل المركز وخدماته المقدمة لدعم القطاعات الأمنية والصحية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك برفقة وفد من قيادات وزارة الداخلية ضم نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، ومساعد وزير الداخلية للعمليات الفريق أول سعيد القحطاني، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد المهنا.

ورحب رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، بالمسؤولين وأطلعهم على آلية العمل، فيما قدم عدد من قيادات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» شرحًا تفصيليًا عن دور المركز وتوفيره للمعلومات الدقيقة لدعم صناع القرار في اتخاذ القرارات التي تدعم جهود الدولة الاحترازية والاستباقية لمقاومة انتشار فيروس كورونا.

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ويقدم مركز العمليات لدعم القطاعات الأمنية والصحية، الذي يعمل بكوادر وطنية مؤهلة على مدار الساعة، الخدمات التقنية اللازمة عبر توفير كم هائل من البيانات التي يحتويها بنك البيانات الوطني لتلك القطاعات، للاستفادة منها في مواجهة جائحة كورونا، حيث يعتمد بنك البيانات الوطني على خدمات المنصة السحابية الحكومية «ديم».

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