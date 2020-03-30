السعودية اليوم / ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في باكستان إلى 21 حالة وفاة و1625 مصاباً



إسلام آباد 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

أعلن المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة الدكتور ظفر ميرزا عن ارتفاع حالات الوفاة بفيروس

وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم بإسلام آباد أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وهي الأعلى حتى الآن منذ ظهور فيروس كورونا في باكستان.

وأضاف أن حالات العدوى المحلية بدأت تزداد في باكستان بشكل سريع، مؤكداً أن الحكومة تبذل ما بوسعها للحد من انتشار هذا الفيروس القاتل.

من جهة أخرى أوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان أن إقليم البنجاب يتصدر باقي الأقاليم بزيادة عدد الإصابات، حيث ارتفعت فيه الإصابات المؤكدة إلى 618 حالة، يليه إقليم السند بعد أن ارتفعت فيه حالات الإصابة إلى 535 حالة، في حين ارتفعت الإصابات في إقليم خيبر بختونخواه إلى 195 حالة، وإقليم بلوشستان إلى 152 حالة، وفي إقليم جيلجت بلتستان إلى 128 حالة، وإقليم كشمير الحرة إلى 6 حالات، بينما ارتفعت الإصابات المؤكدة في العاصمة إسلام آباد إلى 51 حالة.

وخصصت الحكومة الباكستانية ثلاث مراكز في إسلام آباد لوضع المصابين بفيروس كورونا في الحجر الصحي.

كما خصصت السلطات الباكستانية مقابر في جميع أنحاء البلاد لدفن ضحايا فيروس كورونا وفق إجراءات معينة تشرف عليها قوات الدفاع المدني.

// انتهى //

19:29ت م

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إسلام آباد 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسأعلن المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة الدكتور ظفر ميرزا عن ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا في باكستان إلى 21 حالة، مع ارتفاع المصابين إلى 1625 حالة.وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم بإسلام آباد أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وهي الأعلى حتى الآن منذ ظهور فيروس كورونا في باكستان.وأضاف أن حالات العدوى المحلية بدأت تزداد في باكستان بشكل سريع، مؤكداً أن الحكومة تبذل ما بوسعها للحد من انتشار هذا الفيروس القاتل.من جهة أخرى أوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان أن إقليم البنجاب يتصدر باقي الأقاليم بزيادة عدد الإصابات، حيث ارتفعت فيه الإصابات المؤكدة إلى 618 حالة، يليه إقليم السند بعد أن ارتفعت فيه حالات الإصابة إلى 535 حالة، في حين ارتفعت الإصابات في إقليم خيبر بختونخواه إلى 195 حالة، وإقليم بلوشستان إلى 152 حالة، وفي إقليم جيلجت بلتستان إلى 128 حالة، وإقليم كشمير الحرة إلى 6 حالات، بينما ارتفعت الإصابات المؤكدة في العاصمة إسلام آباد إلى 51 حالة.وخصصت الحكومة الباكستانية ثلاث مراكز في إسلام آباد لوضع المصابين بفيروس كورونا في الحجر الصحي.كما خصصت السلطات الباكستانية مقابر في جميع أنحاء البلاد لدفن ضحايا فيروس كورونا وفق إجراءات معينة تشرف عليها قوات الدفاع المدني.// انتهى //19:29ت م0174

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