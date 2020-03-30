السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ عدداً من الأعمال الاحترازية في محافظة بقيق والهجر التابعة لها



الدمام 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية العديد من الجولات الرقابية في محافظة بقيق والهجر التابعة لها للتأكد من تطبيق القرارات التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة ، وذلك استمرارا للجهود التي تبذلها الأمانة للحد من انتشار فيروس "

وشكلت الأمانة بهذا الشأن فِرَقا رقابية متخصصة تقوم بجولات مستمرة للتأكد من تطبيق المنشآت الصحية للقرارات ، حيث أسفرت عن إغلاق جميع الأنشطة التي صدر إيقاف العمل بها مؤقتاً وتكثيف الجولات الرقابية على المطاعم ومتابعتهم أولاً بأول لتوعيتهم وللتأكد من مدى التزامهم بهذه القرارات والاشتراطات الاحترازية.

وقامت بتكثيف أعمال التعقيم والتطهير للساحات والأماكن العامة وأسواق الخضار والفواكه واللحوم وأجهزة الصراف الآلي ومحلات بيع أسطوانات الغاز ومسلخ البلدية وسوق الماشية والأنعام والمحلات التجارية ذات الصحة العامة وتكثيف أعمال رش المبيدات بالأحياء السكنية.

كما قامت الأمانة ب393 جولة رقابية على المحلات التجارية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة ومنافذ بيع المواد الغذائية، حيث أسفرت عن تحرير 39 مخالفة، وإنذار 43 محلا ، وإغلاق 6 محلات، وإتلاف 71 كيلوغراماً من المواد منتهية الصلاحية ، وذلك حرصًا على متابعة جميع الأعمال الصحية والوقائية والحفاظ على المصلحة العامة.

وإنطلاقا من حرص الأمانة على سلامة المواطن والمقيم في مراكز التسوق قامت بوضع علامات أرضية في الأسواق التموينية لتوضيح المسافة الكافية بين المتسوقين عند نقاط المحاسبة للحفاظ على سلامتهم ومنعا من انتشار

واتخذت الأمانة إجراءات احترازية مكثّفة من خلال تكثيف عمليات الرش والتعقيم للصرافات الآلية و تكليف عدد من العمالة للقيام بتعقيم الصرافات الآلية بعد كل استخدام، نظرًا لما تشهده جميع أجهزة الصرافة من تزاحم تزامناً مع نزول الرواتب ، كما قامت بتخفيض أكثر من "1975" عمود إنارة في الشوارع والطرق الرئيسة والحدائق ومضامير المشاة بما لا يتعارض مع الحفاظ على الأمن في المحافظة خلال مدة حظر التجول.

// انتهى //

19:29ت م

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الدمام 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية العديد من الجولات الرقابية في محافظة بقيق والهجر التابعة لها للتأكد من تطبيق القرارات التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة ، وذلك استمرارا للجهود التي تبذلها الأمانة للحد من انتشار فيروس " كورونا " وضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالا لإجراءاتها الاحترازية.وشكلت الأمانة بهذا الشأن فِرَقا رقابية متخصصة تقوم بجولات مستمرة للتأكد من تطبيق المنشآت الصحية للقرارات ، حيث أسفرت عن إغلاق جميع الأنشطة التي صدر إيقاف العمل بها مؤقتاً وتكثيف الجولات الرقابية على المطاعم ومتابعتهم أولاً بأول لتوعيتهم وللتأكد من مدى التزامهم بهذه القرارات والاشتراطات الاحترازية.وقامت بتكثيف أعمال التعقيم والتطهير للساحات والأماكن العامة وأسواق الخضار والفواكه واللحوم وأجهزة الصراف الآلي ومحلات بيع أسطوانات الغاز ومسلخ البلدية وسوق الماشية والأنعام والمحلات التجارية ذات الصحة العامة وتكثيف أعمال رش المبيدات بالأحياء السكنية.كما قامت الأمانة ب393 جولة رقابية على المحلات التجارية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة ومنافذ بيع المواد الغذائية، حيث أسفرت عن تحرير 39 مخالفة، وإنذار 43 محلا ، وإغلاق 6 محلات، وإتلاف 71 كيلوغراماً من المواد منتهية الصلاحية ، وذلك حرصًا على متابعة جميع الأعمال الصحية والوقائية والحفاظ على المصلحة العامة.وإنطلاقا من حرص الأمانة على سلامة المواطن والمقيم في مراكز التسوق قامت بوضع علامات أرضية في الأسواق التموينية لتوضيح المسافة الكافية بين المتسوقين عند نقاط المحاسبة للحفاظ على سلامتهم ومنعا من انتشار فيروس كورونا المستجد ، إضافة الى القيام بجولات مكثفه على نقاط توزيع أسطوانات الغاز وإلزامهم بتعقيمها وتطهيرها قبل تسليمها للمستفيدين لمنع انتشار أو تفشي أي مرض أو انتقال عدوى .واتخذت الأمانة إجراءات احترازية مكثّفة من خلال تكثيف عمليات الرش والتعقيم للصرافات الآلية و تكليف عدد من العمالة للقيام بتعقيم الصرافات الآلية بعد كل استخدام، نظرًا لما تشهده جميع أجهزة الصرافة من تزاحم تزامناً مع نزول الرواتب ، كما قامت بتخفيض أكثر من "1975" عمود إنارة في الشوارع والطرق الرئيسة والحدائق ومضامير المشاة بما لا يتعارض مع الحفاظ على الأمن في المحافظة خلال مدة حظر التجول.// انتهى //19:29ت م0173

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.