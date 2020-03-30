

نجران 06 شعبان 1441هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

خلت الطرقات والميادين بمنطقة نجران من المارة والمركبات خلال فترة منع التجول، إلا من استثني من الأمر الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ما يؤكد الوعي الكبير واستشعار سكان المنطقة بالمسؤولية، والتزامهم وامتثالهم بالقرارات والخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة للوقاية من فيروس

واس جالت بعدستها ووثقت الجهد الكبير والعمل الدؤوب الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في الطرقات والميادين وفي عددٍ من النقاط الأمنية لمتابعة تطبيق الأمر الكريم الذي يهدف لمنع تفشي الفيروس والحفاظ على صحة الجميع.

//انتهى//

19:29ت م

0170



نجران 06 شعبان 1441هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسخلت الطرقات والميادين بمنطقة نجران من المارة والمركبات خلال فترة منع التجول، إلا من استثني من الأمر الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ما يؤكد الوعي الكبير واستشعار سكان المنطقة بالمسؤولية، والتزامهم وامتثالهم بالقرارات والخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة للوقاية من فيروس كورونا ، وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.واس جالت بعدستها ووثقت الجهد الكبير والعمل الدؤوب الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في الطرقات والميادين وفي عددٍ من النقاط الأمنية لمتابعة تطبيق الأمر الكريم الذي يهدف لمنع تفشي الفيروس والحفاظ على صحة الجميع.//انتهى//19:29ت م0170

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / خلو الطرقات من المارة والمركبات .. يؤكد وعي سكان منطقة نجران واستشعارهم بالمسؤولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.