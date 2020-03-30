السعودية اليوم / "واس" ترصد وفرة المنتجات التموينية والاستهلاكية بمحافظة أملج



أملج 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

تشهد محلات السوبرماركت والتموينات الغذائية ومحلات بيع الجملة بمحافظة أملج وفرة في المخزون الغذائي من المواد الغذائية بمختلف أنواعها، إضافة للمعقمات والمواد الاستهلاكية والكماليات الأخرى.

ورصدت "واس" خلال جولتها على مراكز المواد الغذائية والمحلات وفرة المواد الغذائية والتموينية الأساسية، ومختلف السلع الأخرى من مختلف الأصناف التي تلبي حاجة السوق والمستهلكين.

كما حرصت المراكز والمحلات على توفير وسائل السلامة من المعقمات والكمامات والقفزات للمتسوقين وتعقيم العربات، وتوفير كل ما يلبي طلبات المتسوقين، حيث تشهد تلك المراكز إقبالاً من المواطنين والمقيمين لشراء احتياجاتهم اليومية التي تنوعت بين المواد الغذائية المختلفة وأدوات التعقيم وغيرها من المتطلبات اليومية.

فيما تم تكثيف الفِرَق الرقابية على مدار الساعة على الأسواق للحفاظ على جودة المعروض من المنتجات الغذائية والاستهلاكية وتوفرها, والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، وضبط المخالفات وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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19:28ت م

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