السعودية اليوم / إيقاف الأنشطة التجارية وإغلاق الأسواق من الرابعة عصراً بولاية الخرطوم



الخرطوم 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

أصدرت حكومة ولاية الخرطوم قراراً حددت بموجبه النطاق الزمني لممارسة النشاط التجاري بالأسواق والمحلات التجارية والخدمية للحد من انتشار

وشمل القرار إيقاف الأنشطة التجارية وإغلاق الأسواق من الساعة الرابعة عصراً ، إعتباراً من يوم غدٍ ، باستثناء المخابز والصيدليات ومحطات الوقود والبقالات ومحلات بيع الخضار واللحوم على أن تستمر أنشطتها الخدمية حتى الساعة السادسة مساء.

// انتهى //

19:05ت م

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الخرطوم 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسأصدرت حكومة ولاية الخرطوم قراراً حددت بموجبه النطاق الزمني لممارسة النشاط التجاري بالأسواق والمحلات التجارية والخدمية للحد من انتشار كورونا وشمل القرار إيقاف الأنشطة التجارية وإغلاق الأسواق من الساعة الرابعة عصراً ، إعتباراً من يوم غدٍ ، باستثناء المخابز والصيدليات ومحطات الوقود والبقالات ومحلات بيع الخضار واللحوم على أن تستمر أنشطتها الخدمية حتى الساعة السادسة مساء.// انتهى //19:05ت م0161

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