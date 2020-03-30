شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 40 براد مياه من شوارع نجران والان نبدء بالتفاصيل

بدأت أمانة منطقة نجران ممثلة بإدارة الرقابة الشاملة أمس برصد وإزالة برادات مياه الشرب التي توجد في الشوارع والأماكن العامة بمدينة نجران. وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بأمانة نجران فايز بن رجا آل نميس أن الفرق الرقابية أزالت ٤١ برادة مخصصة لمياه الشرب من الشوارع والأماكن العامة في عدد من المواقع والشوارع داخل مدينة نجران ،وذلك تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا ومنع انتشاره، مؤكداً موصلة الحملة الرقابية لإزالة برادات مياه الشرب بالمنطقة والمحافظات التابعة لها حفاظاً على الصحة العامة.

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