، مغادرة 35 نزيلاً للحجر الصحي في القصيم بعد التأكد من سلامتهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - أنهوا المدة المحددة من وزارة الصحة

غادر الحجر الصحي بالقصيم، الدفعة الأولى وعددهم 35 نزيلاً، بعد التأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، متمتعين بالصحة والعافية.

وقال المتحدث الرسمي للتجمع الصحي بالقصيم تركي بن سعد المحارب: "غادرت أمس مجموعة نزلاء الحجر الصحي بأحد المواقع بمنطقة القصيم، ويبلغ عددهم 35 نزيلاً بعد انتهاء الفترة المحددة من قبل وزارة الصحة، والاطمئنان على صحتهم وسلامتهم".

وأضاف: "النزلاء وجميع المغادرين يتمتعون بصحة جيدة، وجميع المحاجر تخضع لإشراف طبي متخصص من عدة تخصصات، بالإضافة إلى توفير إخصائيين نفسيين واجتماعيين لتقديم الرأي والمشورة لنزلاء المحاجر الصحية".

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