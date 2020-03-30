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غادر الحجر الصحي بالقصيم، الدفعة الأولى وعددهم 35 نزيلاً، بعد التأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، متمتعين بالصحة والعافية.
وقال المتحدث الرسمي للتجمع الصحي بالقصيم تركي بن سعد المحارب: "غادرت أمس مجموعة نزلاء الحجر الصحي بأحد المواقع بمنطقة القصيم، ويبلغ عددهم 35 نزيلاً بعد انتهاء الفترة المحددة من قبل وزارة الصحة، والاطمئنان على صحتهم وسلامتهم".
وأضاف: "النزلاء وجميع المغادرين يتمتعون بصحة جيدة، وجميع المحاجر تخضع لإشراف طبي متخصص من عدة تخصصات، بالإضافة إلى توفير إخصائيين نفسيين واجتماعيين لتقديم الرأي والمشورة لنزلاء المحاجر الصحية".
فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة الحجر الصحي
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 06:54 PM
أنهوا المدة المحددة من وزارة الصحةمغادرة 35 نزيلاً للحجر الصحي في القصيم بعد التأكد من سلامتهم
غادر الحجر الصحي بالقصيم، الدفعة الأولى وعددهم 35 نزيلاً، بعد التأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، متمتعين بالصحة والعافية.
وقال المتحدث الرسمي للتجمع الصحي بالقصيم تركي بن سعد المحارب: "غادرت أمس مجموعة نزلاء الحجر الصحي بأحد المواقع بمنطقة القصيم، ويبلغ عددهم 35 نزيلاً بعد انتهاء الفترة المحددة من قبل وزارة الصحة، والاطمئنان على صحتهم وسلامتهم".
وأضاف: "النزلاء وجميع المغادرين يتمتعون بصحة جيدة، وجميع المحاجر تخضع لإشراف طبي متخصص من عدة تخصصات، بالإضافة إلى توفير إخصائيين نفسيين واجتماعيين لتقديم الرأي والمشورة لنزلاء المحاجر الصحية".
، مغادرة 35 نزيلاً للحجر الصحي في القصيم بعد التأكد من سلامتهم ،
المصدر : الخليج 365
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