، شرطة الرياض تطيح بتشكيلٍ عصابي تورّط بجمع أموال مجهولة المصدر ،

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أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال والكسب المالي غير المشروع، أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة الأفلاج بمشاركة ممثلي القطاعات الحكومية والرقابية، من الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي مكون من سبعة وافدين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع من العمر.
وقال "التويجري": جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بجمع أموال مجهولة المصدر وإخفائها والتعامل بها وتحويلها محلياً وخارجياً، حيث عثر بداخل مقر سكنهم على سندات قبض وأوامر صرف وأختام تعود لمؤسسات تجارية بتواقيع معتمدة ودفاتر شيكات موقعة على بياض، ومبالغ مالية جاوزت واحد وخمسين ألف ريال، ومجموعة من بطاقات الصرف الآلي، ومستندات هوية زائر وأجهزة كمبيوتر لوحية ومحمولة وكاميرات وذاكرات تخزين رقمية، وإيصالاتٍ لحوالاتٍ بنكية، كما عثر على قارورة بها مادة سائلة تستخدم لتصنيع العطور المغشوشة.
وأضاف المتحدث: تم توقيف المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة، لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم .
شرطة الرياض
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 06:25 PM
عثر بداخل سكن أفراده على سندات قبض وأختام تعود لمؤسسات تجاريةشرطة الرياض تطيح بتشكيلٍ عصابي تورّط بجمع أموال مجهولة المصدر
أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال والكسب المالي غير المشروع، أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة الأفلاج بمشاركة ممثلي القطاعات الحكومية والرقابية، من الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي مكون من سبعة وافدين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع من العمر.
وقال "التويجري": جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بجمع أموال مجهولة المصدر وإخفائها والتعامل بها وتحويلها محلياً وخارجياً، حيث عثر بداخل مقر سكنهم على سندات قبض وأوامر صرف وأختام تعود لمؤسسات تجارية بتواقيع معتمدة ودفاتر شيكات موقعة على بياض، ومبالغ مالية جاوزت واحد وخمسين ألف ريال، ومجموعة من بطاقات الصرف الآلي، ومستندات هوية زائر وأجهزة كمبيوتر لوحية ومحمولة وكاميرات وذاكرات تخزين رقمية، وإيصالاتٍ لحوالاتٍ بنكية، كما عثر على قارورة بها مادة سائلة تستخدم لتصنيع العطور المغشوشة.
وأضاف المتحدث: تم توقيف المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة، لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم .
، شرطة الرياض تطيح بتشكيلٍ عصابي تورّط بجمع أموال مجهولة المصدر ،
المصدر : الخليج 365
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