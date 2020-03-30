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أطلقت إدارة نشاط الطالبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مبادرة "تدريبنا يصلك" كبرامج تدريبية عن بُعد لمشرفات ورائدات النشاط بمنطقة الرياض خلال الفترة من 5 - 16 شعبان.
وأوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات بتعليم الرياض الدكتورة إيمان الدريهم أنه تم تصميم عشر دورات تدريبية تستهدف منسوبات إدارة تعليم الرياض من مشرفات ورائدات نشاط؛ لتنمية مهاراتهم في عدد من البرامج التدريبية التي تلامس احتياجاتهم التدريبية في بيئة العمل، منها التخطيط والابتكار في بيئة العمل، الحوسبة السحابية، إدارة التواصل عبر الإعلام الجديد، الاتجاهات الحديثة في قيادة العمليات التربوية، إدارة الأزمات.
وبيَّنت الدكتورة "الدريهم" أنه تم اختيار برنامج (zoom) للتدريب عن بُعد، كإجراء وذلك باعتماد الأدوات الإلكترونية، وتوظيفها في إنجاز المهام، ونقل المعرفة، واستثمار الأوقات بالنافع.
فيروس كورونا الجديد تعليم الرياض
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 06:18 PM
لتنمية مهاراتهم في عدد من البرامج التي تلامس احتياجاتهم في بيئة العمل"تعليم الرياض" تطلق مبادرة "تدريبنا يصلك" لمشرفات ورائدات النشاط
أطلقت إدارة نشاط الطالبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مبادرة "تدريبنا يصلك" كبرامج تدريبية عن بُعد لمشرفات ورائدات النشاط بمنطقة الرياض خلال الفترة من 5 - 16 شعبان.
وأوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات بتعليم الرياض الدكتورة إيمان الدريهم أنه تم تصميم عشر دورات تدريبية تستهدف منسوبات إدارة تعليم الرياض من مشرفات ورائدات نشاط؛ لتنمية مهاراتهم في عدد من البرامج التدريبية التي تلامس احتياجاتهم التدريبية في بيئة العمل، منها التخطيط والابتكار في بيئة العمل، الحوسبة السحابية، إدارة التواصل عبر الإعلام الجديد، الاتجاهات الحديثة في قيادة العمليات التربوية، إدارة الأزمات.
وبيَّنت الدكتورة "الدريهم" أنه تم اختيار برنامج (zoom) للتدريب عن بُعد، كإجراء وذلك باعتماد الأدوات الإلكترونية، وتوظيفها في إنجاز المهام، ونقل المعرفة، واستثمار الأوقات بالنافع.
، "تعليم الرياض" تطلق مبادرة "تدريبنا يصلك" لمشرفات ورائدات النشاط ،
المصدر : الخليج 365
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