شكرا لمتابعة خبر عن المواطن الذي "منشنه" ترامب بالخطأ: "مستعد لمساعدته باللي أقدر عليه" (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):نشرت "صدى"، خبرًا عن قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعمل "منشن" بالخطأ لمواطن سعودي، أمس الأحد.
وعلّق المواطن الذي يُدعى "أبوالفدا" على الأمر، مؤكدًا استعداده لتلبية طلب "ترامب" و مساعدته "باللي يقدر عليه" وفقًا لوصفه.
وأشار إلى أن ابن خالته كلّمه على الإنترنت، مشيرًا إلى أن "المنشن" تم تداوله على نطاق واسع، ومطالبًا بالبقاء في المنزل.
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