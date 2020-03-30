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أتربة ورياح وسماء غائمة غدًا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء.

ويستمر تأثير الأتربة المثارة على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى منطقة نجران.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك كذلك على مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية .

وأشارت إلى أنه سيكون هناك سماء غائمة جزئيا قد تخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، وأجزاء من شمال المملكة .

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