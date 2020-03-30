وزير الشؤون الإسلامية: قرارات خادم الحرمين الشريفين امتدادا لعطاءاته الخيرة

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بقرارات ‎خادم الحرمين الشريفين فيما يخص علاج مرضى ‎ أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بقرارات ‎خادم الحرمين الشريفين فيما يخص علاج مرضى ‎ كورونا وقال: «أمر مولاي خادم الحرمين الشريفين بعلاج مرضى كورونا مواطنين ومقيمين ومخالفين لنظام الإقامة مجانا، هو امتداد لعطاءاته الخيرة وتجسيدا لما يملكه رعاه الله في قلبه الطاهر لأبنائه المواطنين وإخوانه المسلمين من الرحمة والأخوة وجسد الإنسانية في أسمى معانيها».

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