بالفيديو.. حكم أداء النساء صلاة العيد والاستسقاء والخسوف في البيت

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، حكم أداء النساء صلاة العيد والاستسقاء والخسوف في البيت. أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، حكم أداء النساء صلاة العيد والاستسقاء والخسوف في البيت. وقال الخثلان خلال حواره في برنامج " يستفتونك ":" صلاة الخسوف لا بأس أن تصليها المرأة ببيتها 4 ركعات و4 سجدات ولكن صلاة العيد والاستسقاء يجب أن تصليها المرأة جماعة خلف الرجال ". وأشار الخثلان:" صلاة العيد والاستسقاء تقام للدعاء، وعلي الصفة المشروعة التي وردت بها السنة يجب أن تصلي المرأة خلف الرجال ".

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