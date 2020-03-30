شكرا لمتابعة خبر عن أسباب عزل الأحياء الـ6 في مكة المكرمة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

بعد قرار السلطات المختصة بعزل ستة أحياء في منطقة مكة المكرمة، تساءل العديد من المواطنين عن السبب وراء عزل هذه الأحياء بالتحديد.

وقال مراسل قناة العربية، إنه ربما يكون ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مكة المكرمة وراء اتخاذ هذا القرار، إذ تم الإعلام عن إصابة 40 شخصًا اليوم ليرتفع عدد الحالات في المنطقة إلى نحو 350 حالة.

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وأكد أن رجال الأمن بدأوا في الاستعداد لعمل نقاط تفتيش في الأحياء المذكورة، لمباشرة تنفيذ القرار.

وقررت وزارة الداخلية، تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعدد من الأحياء السكنية بمدينة مكة المكرمة وذلك بعزل أحياء ؛ أجياد ، والمصافي ، والمسفلة ، والحجون ، والنكاسة ، وحوش بكر ومنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار اليوم 24 ساعة ، وذلك اعتبارًا من الساعة الثالثة من ظهر اليوم الاثنين 6 شعبان 1441هـ الموافق 30 مارس 2020م وحتى إشعار آخر .