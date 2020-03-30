شكرا لمتابعة خبر عن التدريب التقني يمد فترة الانسحاب من الفصل الدراسي الثاني إلكترونيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أعلن المتحدث الرسمي، مدير عام الاتصال المؤسسي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فهد العتيبي، عن قرارات جديدة لمراعاة للظروف الحالية ورغبة في التيسير على متدربي ومتدربات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية.
وأوضح أنه تقرر تمديد فترة الانسحاب «إلكترونيا» من الفصل التدريبي الثاني من هذا العام، حتى يوم السبت الموافق 1441/8/11 هـ.
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