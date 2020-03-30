شكرا لمتابعة خبر عن التدريب التقني يمد فترة الانسحاب من الفصل الدراسي الثاني إلكترونيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي، مدير عام الاتصال المؤسسي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فهد العتيبي، عن قرارات جديدة ل‏مراعاة للظروف الحالية ورغبة في التيسير على متدربي ومتدربات ‎الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية.

وأوضح أنه تقرر تمديد فترة الانسحاب «إلكترونيا» من الفصل التدريبي الثاني من هذا العام، حتى يوم السبت الموافق 1441/8/11 هـ.