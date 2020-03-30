بالفيديو.. علاج كسر الملل بالموسيقى في ظل منع التجول

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): تصدر مقطع فيديو نشرته عازفة الكمان جهاد الخالدي، مواقع التواصل الاجتماعي، متخطيا النصف مليون مشاهدة في غضون يومين فقط. تصدر مقطع فيديو نشرته عازفة الكمان جهاد الخالدي، مواقع التواصل الاجتماعي، متخطيا النصف مليون مشاهدة في غضون يومين فقط. وجاء الفيديو في إطار حث المواطنين على البقاء في المنازل لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. Advertisements وعلقت الخالدي على الفيديو، مدونة: «خليك ببيتك وانشد لوطنك»، مع مقطوعة موسيقية من النشيد الوطني للمملكة. وقبل العديد من الموسيقيين والموسيقيات بالمملكة، المبادرة، وقاموا بنشر مقاطع فيديو لهم وهم يعزفون المقطوعة الوطنية بآلات موسيقية متنوعة، بينها البيانو والعود.

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