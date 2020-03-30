إمارة الرياض تستقبل المستفيدين من الخدمات عبر الإنترنت

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت إمارة منطقة الرياض، عن استقبالها المستفيدين من الخدمات عبر موقعي المجلس الإلكتروني من أعلنت إمارة منطقة الرياض، عن استقبالها المستفيدين من الخدمات عبر موقعي المجلس الإلكتروني من هنــــــا والاستدعاء الإلكترونية من هنـــــــا ويأتي ذلك من منطلق مسؤولية الإمارة على خدمة المواطن وحرصاً منها على سلامته وعملاً بالإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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