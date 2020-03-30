شكرا لمتابعة خبر عن اقتران تاريخي بين الزهرة والثريا في سماء المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشفت الجمعية الفلكية بجدة أن سماء المملكة والمنطقة العربية تشهد بعد غروب شمس الجمعة 3 ابريل 2020 وبداية الليل وقوع كوكب الزهرة في حالة اقتران استثنائي مع عنقود نجوم الثريا وهو احد افضل الاقترانات خلال القرن الحادي والعشرين.

وقالت الجمعية : بشكل عام يقترن الزهرة بعنقود نجوم الثريا سنويا ، وافضل تلك الاقترانات تحدث في شهر ابريل ،وفي اقتران الجمعة سيعبر الكوكب ظاهريا بمقدار ربع درجة فقط جنوب النجم (اليسون) المع نجم ضمن الثريا.

وبالتزامن مع حدث الجمعة سيكون كوكب الزهرة قرب استطالته العظمى المسائية شرق شمس الغروب بزاوية 46 درجة ما يعني بأن الكوكب في ذروة ارتفاعه في قبة سماء المساء.

ويذكر أن الاقتران المميز السابق بين الزهرة وعنقود الثريا كان في أبريل 2012 والتالي سيحدث في ابريل 2028 .