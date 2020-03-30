شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان يوضح مدى تأثير قطيعة الرحم على قبول الأعمال الصالحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، مدى تأثير قطيعة الرحم على قبول الأعمال الصالحة والعبادات.
وقال الخثلان خلال حواره في برنامج " الجواب الكافي ":" من وصل رحمه وصله الله في كل بر وخير وتيسير ولكن من قطع رحمه قطعه الله من كل بر وخير وتيسير ".
ولفت الخثلان:" لا يمكن أن أبدا قاطع الرحم سعيدا بحياته وفي المقابل تجد واصل الرحم سعيدا بحياته ومن أحسنهم حظا "، مبينا أن قطيعة الرحم كباقي الذنوب.
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